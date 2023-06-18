ضبط 153 طن قمح محلي دخل نقاط غير رسمية في البحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة البحيرة برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف مفتاح عبد اللطيف مدير عام التجارة الداخلية، عدة حملات تموينية بمركزي شبراخيت وكفر الدوار

ضبط قمح في مخازن غير رسمية في البحيرة

أسفرت الحملات التموينية عن ضبط 153 طن قمح، تم تجميعهم داخل نقاط تجميع غير رسمية، وتم التحفظ على المضبوطات وتوريدها لجهات التسويق المعتمدة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على الالتزام بكافة القرارات والتوجيهات الخاصة بأعمال توريد القمح ومنع تداوله إلا وفقاً للضوابط المقررة.

تكثيف الحملات التموينية

وشددت نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية على المخازن للتأكد من الالتزام بكافة التعليمات مع المتابعة المستمرة لحركة الأقماح للقضاء على السوق السوداء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشهدت مدينة حوش عيسى حملة تموينية أسفرت عن تحرير 4 محاضر تموينية لعدد من المخابز البلدية لإنتاج خبز ناقص الوزن، كما تم تحرير 3 محاضر تموينية لعدد من المحال التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار وعرض منتجات منتهية الصلاحية أمام المواطنين.