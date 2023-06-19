26 مجزرا تعمل بكامل طاقتها بسوهاج في عيد الأضحى.. اختر الأقرب إليك

اقترب عيد الأضحى المبارك، فلا يفصلنا عنه سوى أيام قليلة ليبدأ المواطنون البحث عن أماكن المجازر، ويختار كل منهم الأقرب له، ليحجز ذبح أضحيته به، الأمر الذي يعتبر من أبرز شعائر عيد الأضحى المبارك.

وتنتشر بمحافظة سوهاج عدة مجازر، وصل عددها إلى 26 مجزرًا تابعة لمديرية الطب البيطري، تغطي 11 مركزًا إداريًا، وفقا لما قاله الدكتور أحمد حمدي محمد، مدير مجازر محافظة سوهاج بمديرية الطب البيطري، لـ«الوطن».

26 مجزرًا بسوهاج

وقال «محمد»، إن جميع المجازر تعمل بكامل طاقتها موزعة على مراكز ومدن سوهاج، وهي كالتالي:

عناوين مجازر سوهاج

- مجزر بمركز دار السلام

- مجزران بمركز البلينا أحدهما بمدينة البلينا والآخر بقرية برديس

- مجزر بمركز جرجا.

- مجزر بمركز المنشاة

- 5 مجازر بمركز أخميم، مجزر بأخميم و4 مجازر بقرى الحواويش والكولة ونيدة والصوامعة

- مجزران بمركز ساقلتة أحدهما بالميدنة والآخر بقرية الجلاوية.

- مجزر بمركز جهينة

- 4 مجازر بمركز المراغة أحدهما بمدينة المراغة و3 بقرى الغريزات وشندويل البلد والشورانية.

- مجزران بمركز طهطا مجزر بمدينة طهطا والآخر بقرية بنجا.

-3 مجازر بمركز طما أحدهما بالمدينة و2 بقرى مشطا والمدم.

- 4 مجازر بمركز سوهاج أحدهما بالمركز و3 بقرى الصلعا وبلصفورة وجزيرة شندويل.