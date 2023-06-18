ضبط 4.5 طن قمح مخلوط بحوزة سائق جرار زراعي في كفر الشيخ

تمكنت مباحث التموين بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المقدم أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين، من ضبط كمية من القمح المخلوط بحوزة سائق جرار زراعي، بمدينة سيدي سالم.

ضبط 4.5 طن قمح مخلوط بحوزة سائق جرار زراعي

وضبطت حملة مباحث التموين سائق جرار زراعي مقيم بمدينة سيدي سالم، وبحوزته على الجرار، 4.490 طن قمح غير مطابق للمواصفات مخلوط بقمح قديم به سوس، وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

تذليل العقبات أمام المزارعين

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد وجّه في وقت سابق، بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين في عملية توريد الأقماح لموسم عام 2023 للشون والصوامع، لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام، مشددا على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد، مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين، ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح، والتأكد من جودة الأقماح الموردة، وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.