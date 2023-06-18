أستاذة مناعة لـ«قناة الناس»: هذه العادات تصيب الجسم بالسموم (فيديو)

حذرت الدكتورة أماني الشريف، أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بجامعة الأزهر، من العادات الصحية الخاطئة التى قد تتسبب فى تخزين السموم فى الجسم، منها المواد الحافظة ومكسبات اللون والطعم والرائحة.

الشريف: هذه العوامل البيئية تؤثر على صحة الإنسان

وأضافت «الشريف»، خلال استضافتها ببرنامج «البيت» على شاشة «قناة الناس»، أنَّ هناك عوامل أخرى خارجية يتأثر بها الإنسان نتيجة احتكاكه بالبيئة المحيطة، «عوادم السيارات أو المياه المخزنة فى الخزانات ويتم شربها، وممكن للجسم إخراج سموم أثناء عملية الأيض وهي سموم فى الجسم تنتج بشكل طبيعى، والتعرض المستمر للضغوط أيضا سبب ويؤثر على صحة الإنسان».

5 أعضاء في جسم الإنسان مسؤولة عن التخلص من السموم

وتابعت أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بكلية جامعة الأزهر، «هناك 5 أعضاء فى الجسم مسؤولين عن تخلص الجسم من السموم، هما الكبد والكلى والقولون، والجلد والجهاز التنفسى، ولما بتزيد السموم عن حدها لابد من تدخل طبى لمساعدة الجسم على التخلص من السموم».