انطلاق فعاليات الأنشطة الصيفية للتعليم الابتدائي بالوادي الجديد

أعلن وكيل وزارة التربية و التعليم بالوادي الجديد، المهندس سيد عبد العزيز، في تصريحات صحفية له، اليوم الأحد، انطلاق فعاليات خطة الأنشطة الصيفية للتعليم الابتدائي تحت شعار «هيا نقرأ _ معا لنتعلم» بالتعاون والتنسيق مع إدارة التعليم الابتدائي وتوجيه أول الصفوف الأولى والإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

تنمية مهارات القراءة لطلاب المرحلة الإبتدائية

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إلى أن البرنامج يستهدف طلاب المرحلة الابتدائية وتهدف إلى تنمية مهاراتهم بالقراءة والكتابة والرياضيات واللغة الانجليزية فضلا عن ممارسة الأنشطة الفنية المختلفة وربطها بالمهارات التعليمية وترسيخ محاور التعليم الجديدة لديهم لإعداد متعلم مبدع مبتكر محب الوطن.

تعلم الوادي الجديد: ضرورة تضافر الجهود لمصلحة الطالب

ووجه وكيل وزارة التربية التعليم بالمحافظة وجميع القائمين على العمل بضرورة التعاون وتضافر كافة الجهود لإنجاحه بما فيه مصلحة أبنائنا الطلاب وتقديم كافة سبل الدعم لهم.

وأوضح وكيل وزارة التربية و التعليم بالوادي الجديد، مواصلة فعاليات البرنامج العلاجي لتحسين مستوى طلاب المرحلة الإعدادية الذين لهم حق دخول الدور الثاني في إطار الحرص على تقديم كافة سبل الدعم للطلاب والعمل على تحسين مستواهم الدراسي.

وتابع وكيل الوزارة بالمحافظة أن ذلك يأتي بالتعاون والتنسيق مع الإدارات التعليمية الخمس وإدارة التعليم الإعدادي وتوجيه عموم المواد الأساسية والمعلمين من ذوي الخبرات.

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة إلى أن الخطة يجرى تنفيذها من خلال تحديد الطلاب دون المستوى في ضوء نتائج الدور الأول للمرحلة الإعدادية 2023 كل مادة على حدة والعمل على تحسين المستوى من خلال تكثيف مجموعات للتقوية وحل الأسئلة لدعم الطلاب لضمان أداء الامتحان بكل يسر وسهولة.