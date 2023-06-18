تامر حسني يروج لأغنية هرمون السعادة من فيلم تاج

روج الفنان تامر حسني، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لأغنيته الجديدة هرمون السعادة، وهي من فيلم تاج، المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى.

ونشر تامر حسني جزءا من الأغنية، وعلق عليه: «هرمون السعادة من فيلم تاج، قريبا إن شاء الله».

فيلم تاج

فيلم تاج يضم عددا كبيرا من نجوم الفن بجانب تامر حسني، أبرزهم دينا الشربيني، المطربة ساندي، بيومي فؤاد، والعديد من نجوم الفن، وهو من إنتاج سلسلة «السوبر هيروز» في مصر والوطن العربي، ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث، ويشهد ظهور أول بطل عربي خارق في السينما العربية.