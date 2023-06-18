رئيس غرفة البترول باتحاد الصناعات: مصر مؤهلة لتصبح دولة تعدينية كبرى

قال الدكتور تامر أبو بكر، رئيس غرفة صناعة البترول والتعدين باتحاد الصناعات ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة كويل لمرافق الطاقة، إنَّ مصر دولة مؤهلة بإمكانياتها لأن تصبح دولة تعدينية كبرى.

أبو بكر: مصر تمتلك مواد منجمية ومعروفة الأماكن

وأضاف «أبو بكر» خلال حواره ببرنامج «أوراق اقتصادية» على شاشة قناة «النيل للأخبار»، أنَّ مصر لديها ما يقدر بـ 34 مادة منجمية محددة ومعروفة الأماكن، كشافاً أنَّ التعدين في مصر نشاط تاريخي، خاصةً على مستوى البحث واستكشاف عنصر الذهب.

المصريون نجحوا في تطوير أساليب للتعدين قبل عهد الأسرات

وتابع رئيس غرفة صناعة البترول باتحاد الصناعات: «طور المصريون فيه أساليب وأدوات وطرق منذ ما قبل عهد الأسرات المصرية القديمة لاستخراج المعادن وتشغيلها وتصنيعها»، معتبرًا أن التعدين هو النشاط الآمن للاقتصاد المصري.

وقال إنَّ التعدين نشاط اقتصادي يمكنه أن يقود عمليات التنمية الشاملة في البلاد بما له من قدرة على ضخ استثمارات ضخمة وتشغيل عمالة كثيفة، مفصلاً بأنَّ التعدين باعتباره من الأنشطة الاقتصادية الكبرى والتي تتميز بسمتين مزدوجتين فهو نشاط كثيف استخدام رأس المال والعمالة.