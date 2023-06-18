حملات توعوية لمكافحة «سوس النخيل» في جنوب سيناء

قال الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، إن المديرية تشن حملات توعية وإرشاد للقطاع الزراعي من أجل مساعدة المزارعين في تحقيق أفضل إنتاجية.

أضاف «شطا» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الإدارات الزراعية بالمدن شنت حملات في المدن لفحص أشجار النخيل المعرضة للإصابة بمرض سوسة النخيل، ومواجهة المرض عن طريق الحقن أو حرق النخيل الميت الذي أثرت عليه السوية.

سوسة النخيل

أوضح وكيل وزارة الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وجه بضرورة الاهتمام بأشجار النخيل لأنها أصبحت ثروة هائلة أن المحافظة اشتهرت بزراعة نخيل البرحي والمجدول، وجرى تجهيز المبيد الخاص بالنخيل وأجهزة الحقن الخاصة به لمكافحة سوسة النخيل التي تؤثر علي النخيل.

وتابع «شطا» أنه جرى المرور على زراعات النخيل بمدينة نويبع وفحصها ضد حشرة سوسة النخيل الحمراء بمنطقة واسط بمدينة نويبع، وجرى تقديم ما يلزم من خدمات إرشادية حول طبيعة الحشرة ومظاهر الإصابة وطرق المكافحة، وتوجيه النصح والإرشاد اللازم لهم.

الزراعة في الوديان

أكد وكيل وزارة الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، إن فرق عمل المديرية قدمت نصائح للمزارعين في الوديان والتجمعات البدوية، وتفقدوا الزراعات المختلفة الموجودة في «وادي غيب واللجيبي كالزيتون والمانجو والموالح»، وتفقد الصوب الموجود بها زراعات متنوعة مثل الخيار والفلفل الألوان وطماطم صوب وطماطم شيري، بالإضافة إلي بعض الخضر الورقية كنبات الكيل، وجرى عقد لقاء ما المزارعين وإعطائهم بعض الإرشادات والنصائح الهامة من أجل أن يحصل المزارعين على أعلى عائد وأفضل إنتاج زراعي من مزارعهم.