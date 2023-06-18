الطبيعة الغاضبة.. زلزال وإعصار يضربان قارتين في ساعات معدودة

شهدت دولتان في قارتين مختلفتين، هما فرنسا بقارة أوروبا، والبرازيل في أمريكا الجنوبية، ظواهر طبيعية شديدة في توقيت متزامن خلال عدة ساعات، حيث شعر سكان غرب فرنسا، يوم الجمعة الماضي، بزلزال قوي تتراوح شدته ما بين 5.3 إلى 5.8 درجات على مقياس ريختر، وصف بأنه الزلزال الأقوى في فرنسا منذ بداية القرن الحالي.

زلزال قوي يضرب فرنسا

وذكرت الشبكة الوطنية لرصد الزلازل أن قوة الزلزال وصلت إلى 5.3 فيما ذكرت تقارير أخرى أنه وصل إلى و5.8 بحسب المكتب المركزي الفرنسي لرصد الزلازل، الذي كتب إشعاراً حول الزلزال قائلاً: «زلزال قوي جداً».

إعصار يضرب البرازيل

في نفس الوقت، شهدت البرازيل إعصاراً قوياً يومي الخميس والجمعة، ضرب جنوب البلاد، أسفر عن مصرع 11 شخصاً وإصابة 20 آخرين، وفقاً لبيان أصدرته الحكومة في البلاد، حيث أشارت حكومة ولاية ريو جراندي الجنوبية، القريبة من الحدود مع أورجواي والأرجنتين، أن جهاز الدفاع المدني سجل وفاة 11 شخصاً نتيجة هذا الإعصار، وتابع أن «18 شخصاً لا يزالون في عداد المفقودين في كارا، واثنين آخرين في تريس فوركيلياس».

إجلاء واسع للأشخاص

وفي إجراء احترازي، تم إجلاء نحو 602 شخص من مناطق معرضة لخطر كبير، جراء الإعصار، ما مجموعه 2330 مسكناً، في الوقت الذي تحرك فيه حاكم الولاية، إدواردو ليتي، يوم أمس السبت، باستخدام طائرة هيلكوبتر، من أجل الوقوف على المناطق المتضررة.