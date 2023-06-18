نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: مصر ستكون الأكثر مساهمة في حل مشكلتنا

قال مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، إن تأثيرات الحرب في بلاده لا تزال تؤثر على دول الجوار والإقليم والعالم بدرجات متفاوتة، ولا يوجد تغيير.

وأضاف «عقار»، خلال لقاء على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن التغيير الوحيد الذي يبحث عنه الجميع هو كيفية الجلوس على طاولة التفاوض لأن كل الحروب تنتهي على طاولة التفاوض، ويكون هناك فائز ومهزوم، ومصر ستكون الأكثر مساهمة في حل مشكلة بلاده.