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نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: مصر ستكون الأكثر مساهمة في حل مشكلتنا

كتب:

شريف سليمان
07:43 م | الأحد 18 يونيو 2023
مالك عقار

مالك عقار

قال مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، إن تأثيرات الحرب في بلاده لا تزال تؤثر على دول الجوار والإقليم والعالم بدرجات متفاوتة، ولا يوجد تغيير.

وأضاف «عقار»، خلال لقاء على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن التغيير الوحيد الذي يبحث عنه الجميع هو كيفية الجلوس على طاولة التفاوض لأن كل الحروب تنتهي على طاولة التفاوض، ويكون هناك فائز ومهزوم، ومصر ستكون الأكثر مساهمة في حل مشكلة بلاده.

 

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