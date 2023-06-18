«الخارجية العراقية»: إجلاء 165 مواطنا من السودان

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أن الطائرة المخصصة لإجلاء المواطنين العراقيين من بورتسودان وصلت إلى مطار بغداد الدولي.

إخراج العراقيين من السودان

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، في بيان، اليوم، إن الطائرة المخصصة لإجلاء المواطنين العراقيين من بورتسودان وصلت إلى مطار بغداد الدولي، وعلى متنها 165 شخصا، بينهم عشرات السودانيين والسوريين، ليصبح بذلك مجموع الذين تم إجلاؤهم حتى الآن عبر ثلاث رحلات، 595 شخصا.