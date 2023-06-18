«السياحة والمصايف» تكشف سبب ظهور قرش «ماكو» بالإسكندرية (فيديو)

كشف الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، تفاصيل انتشار صور تظهر أحد الصيادين بمنطقة المكس بمحافظة الإسكندرية، وهو يحمل سمكة قرش صغيرة تم صيدها، وسط مزاعم بظهورها على شواطئ البحر المتوسط.

أضاف «عبد الرازق» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على شاشة «صدى البلد»، أنّ سمكة القرش التي تم اصطيادها من نوع «ماكو»، وهو قرش يعيش في أعماق على بعد نحو 3 كيلومترات في عرض البحر، وحينما يرمى الصيادون الشبك في تلك الأعماق قد يصطادونه.

وتابع رئيس الإدارة المركزية للسياحة، أنّه من المستحيل ظهور أسماك القرش على سواحل الإسكندرية، مؤكدا أنّ صورة سمكة قرش الماكو لا تمثل أي تهديد للمواطنين بشواطئ الإسكندرية، لأنها تعيش على بعد 3 كيلومترات من الشاطئ.

وفسر محمد عبد الرازق، اصطياد سمكة قرش الماكو الصغيرة، بأنّ هذا النوع من سمك القرش في فترة تزاوج حاليا، وبالتالي ينجب صغار القرش، لافتا إلى أن محافظة الإسكندرية وضعت مراصد على طول شواطئها لرصد أية أسماك غريبة.