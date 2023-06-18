شركات السياحة: بدء سفر حجاج مستوى الـ5 نجوم بعد غد الثلاثاء

قال أحمد البكري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن حجاج السياحة مستوى الـ 5 نجوم وعددهم نحو 4 آلاف حاج سيبدأون في السفر إلى المملكة العربية السعودية بعد غد الثلاثاء، لافتا إلى أن حجاج السياح المستوى البري بدأوا في السفر للمملكة يوم 12 يونيو الجاري، فيما بدأ حجاج المستوى الاقتصادي طيران في السفر للأراضى المقدسة يوم 14 من ذات الشهر، منوها بأن آخر أفواج حجاج السياحة وصولا للسعودية سيكون يوم 23 يونيو 2023.

كل رحلات الحج تسير بسهولة ويسر

وأضاف البكري، لـ«الوطن»، أنه منذ بدء سفر حجاج السياحة إلى الأراضى المقدسة وكل الرحلات تسير بسهولة ويسر ولا توجد أي تأخيرات في إقلاع الرحلات، لافتا إلى أن عملية تسكين الحجاج بالفنادق والعمائر السعودية تتم على أكمل وجه وهناك لجان من وزارة السياحة تتابع عمليات تسكين الحجاج.

ضوابط الحج السياحي

وأشار إلى أن الضوابط المنظمة للحج السياحي التي أصدرتها وزارة السياحة والآثار، حددت مواصفات معينة لسكن حجاج السياحة هذا العام وفقا لكل برنامج من برامج الحج سواء البري أو الاقتصادي طيران أو برنامج الـ5 نجوم، لافتا إلى أن الوزارة اشترطت أن تكون كل مساكن الحجاج المصريين مصنفة من قبل الجهات السعودية على أن تتم معاينتها والموافقة عليها من قبل لجان وزارة السياحة.