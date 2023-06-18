نقيب السياحيين: 40% زيادة في حركة السياحة مقارنة بالعام الماضي

قال الدكتور باسم حلقة نقيب السياحيين، إن مطار مرسى علم الدولي، استقبل اليوم، 18 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات 5 دول أوروبية، تقل آلاف السياح من جنسيات مختلفة، ضمن 118 رحلة من المقرر وصولها على مدار الأسبوع الجاري، مؤكدا أن رحلات الطيران تزداد أسبوعيا، خاصة في مطاري مرسى علم وسفنكس الدوليين، موضحا أن الأخير يستقبل 900 راكب في الساعة، من مختلف الدول العربية والأوروبية، بعد مضاعفة طاقته الاستيعابية، مشيرا إلى أن توافد أعداد كبيرة من رحلات «الشارتر» إلى مصر.

زيادة حركة السياحة بنسبة 40% عن العام الماضي

وأضاف نقيب السياحيين، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الورد» المذاع على قناة «TeN»، أن مصر تشهد زيادة حركة السياحة بنسبة تصل إلى 40% عن العام الماضي، ويجري استقبال أكثر من 15 مليون سائح سنويا، إذ أن مصر تعد من أكبر الدول في الشرق الأوسط في مجال السياحة، وما تمتلكه مصر من معالم طبيعية وأثرية غير موجود في أي دولة أخرى.

ارتفاع نسبة الإشغالات خلال الصيف الجاري

وتوقع نقيب السياحيين ارتفاع نسبة الإشغالات خلال فصل الصيف، نظرا لزيادة الحجوزات بفنادق مرسى علم، التي أصبحت وجهة سياحية مفضلة لدى السياح الأجانب.