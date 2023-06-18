كشفت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، أن غرة شهر ذي الحجة، غدا الاثنين، وبذلك يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك، الأربعاء 28 يونيو 2023، وجاء الإعلان عقب إعلان دولة إندونسيا اليوم الأحد أنه تعذر رؤية هلال شهر ذو الحجة 1444 هجريا، لذا سيكون الخميس 29 يونيو الجاري هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

أول أيام عيد الأضحى 2023 السعودية

وبحسب قناة «العربية» الإخبارية مساء اليوم الأحد، فإن المحكمة العليا السعودية أعلنت غدا الاثنين غرة شهر ذي الحجة، والوقوف في عرفة يوم الثلاثاء 27- 6، في الوقت الذي أعلنت دولتا ماليزيا وبروناي، رسميا تعذر رؤية هلال ذي الحجة 2023-1444.

أول أيام عيد الأضحى 2023 السعودية وانتظار مصر

وفي الوقت ذاته، تستطلع دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم، غرة هلال شهر ذي الحجة لعام 1444 هجرية، والتي يتحدد من خلالها شرعا موعد عيد الأضحى 2023، وموعد يوم عرفة وقفة عرفات، فيما حددت السعودية اول ايام عيد الاضحي 2023 السعودية، وتنتظر دار الإفتاء في جمهورية مصر العربية رؤية المملكة لهلال شهر ذو الحجة حتى لا يتم مخالفة السعودية في غرة شهر ذو الحج لأن أول يوم حج يكون على جبل عرفة متوافقا مع مختلف الدول الإسلامية.