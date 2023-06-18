دار الإفتاء تعلن نتيجة رؤية هلال ذو الحجة 2023 اليوم

أعلنت دار الإفتاء، استطلاع رؤية هلال ذو الحجة 2023، اليوم، لتحديد موعد بداية شهر ذي الحجة ووقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك اليوم الأحد 29 ذي القعدة الموافق 18 يونيو بعد صلاة المغرب.

ومن المقرر في رؤية هلال ذو الحجة 2023، أنَّ تلتزم دار الإفتاء المصرية بما ستعلنه السعودية، مؤكّدة أنَّه لا يجوز لأي بلد إسلامي تحديد يوم عرفة وعيد الأضحى حسب رؤيته للهلال إذا كان مخالفًا لرؤية السعودية، وإلا أدى ذلك إلى اختلاف الأمة وشتات ذهن حجاج بيت الله الحرام.

رؤية هلال ذو الحجة 2023

وحول رؤية هلال ذو الحجة 2023 طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن هلال شهر ذو الحجـة سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من ذي القعدة 1444هــ الموافق 18يوينو 2023م.

ووفقًا للحسابات الفلكية فإن رؤية هلال ذو الحجة 2023، سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 29 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 36 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 31 - 37 دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 7 – 44 دقيقة.

وبعد رؤية هلال ذو الحجة 2023، فإن غرة شهر ذو الحجـة 1444هـ فلكياً ستبدأ يوم الإثنين 19 يوينو 2023م، وتكون وقفة عرفات لعام 1444هـ فلكياً يوم الثلاثاء 27 يوينو 2023م، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1444هـ فلكياً يوم الأربعاء 28 يوينو 2023م.