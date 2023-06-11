موعد بداية شهر ذو الحجة 2023 وعيد الأضحى رسميا

يتساءل قطاع عريض من المواطنين عن موعد بداية شهر ذو الحجة 2023، للاستعداد لعيد الأضحى والتحضيرات المتعلقة بالعيد وطقوسه، وهو ما كشف عنه المعهد القومي للفلك بأنّ أيامًا قليلة تفصلنا عن الموعد الرسمي.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن»، للقارئ على مدار الساعة المتعلقة بالتوقيتات والمواعيد الرسمية، نوضح في التقرير التالي موعد بداية شهر ذو الحجة 2023، على هذا النحو:

موعد بداية شهر ذو الحجة 2023

وبحسب جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجغرافية ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء فإنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإنّ هلال شهر ذي الحجة سيولد مباسرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجرا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من ذي القعدة 1444 هجريا الموافق 18 يونيو 2023.

وذكر أنّ الهلال الجديد يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 29 دقيقة وفي القاهرة لمدة 36 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم «يوم الرؤية» وفي محافظات مصر يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدة تتراوح بين 31 لـ 37 دقيقة.

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدة تتراوح بين 77 لـ 44 دقيقة.

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2023

ويكون غرة شهر ذو الحجة 1444 فلكيا يوم الاثنين 19 يونيو الجاري، وتكون وقفة عرفات لعام 1444 فلكيا يوم الثلاثاء 27 يونيو، فيما يكون عيد الأضحى المبارك الأربعاء 28 من الشهر الجاري.