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مالك عقار لـ«القاهرة الإخبارية»: سكان دارفور يعانون أكثر من الخرطوم

كتب:

شريف سليمان
08:05 م | الأحد 18 يونيو 2023
مالك عقار

مالك عقار

قال مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، إن وجود أكثر من جيش في أي دولة يجعلها «حُبلى بعدم الاستقرار»، وبالتالي، فإن كل الحركات المسلحة التي لها جيوش يجب أن تعي الدرس وتدمج قواتها في القوات المسلحة السودانية.

وأضاف «عقار»، خلال لقاء على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الوضع يتفاقم في دارفور، والتأثير هناك أكثر من التأثير الذي يحدث في الخرطوم، كما أن معاناة الشعب السوداني في دارفور متكررة.

وتابع نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: «الوضع كارثي المناطق الهامشية مثله مثل الوضع في الخرطوم، بل إن الخرطوم تصلها بعض المعونات البسيطة لكن دارفور صارت معزولة نهائيا من السودان، وهناك الآلاف يتجهون إلى دول الجوار».

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