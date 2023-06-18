عمر خيرت: جدي كان يمتلك منطقة السيدة زينب أثناء حكم الخديو سعيد

تقام حاليا ندوة تكريم الفنان عمر خيرت، بقصر السينما، تقديرا لمشواره الموسيقي الكبير، بحضور الناقد طارق الشناوي، بالإضافة الى عدد كبير من الجمهور وشقيقه.

وقال عمر خيرت، إنه يشكر وزارة الثقافة، وتامر عبد المنعم، على التكريم وعلى الاحتفاء بمشواره الفني، وأنه لا يعبر عن خواطره بالموسيقى وليس بالحديث.

وأضاف أن السيدة زينيب مكان نشأته، وأن الشارع الذي ولد به يسمى على اسم جده، منذ أيام الخديوي سعيد، كان يعمل خطاط، وكان اسمه عبيد الله خيرت، وكان له دور كبير في تطوير ملابس ظباط الجيش.

وأشار إلى أن السيدة زينيب كانت اسمها بركة الفيل، وأن جده كان يملك المنطقة بأكملها، بعد ثناء مسئولين الدولة لأمانته.

وجاء تكريم عمر خيرت تحت رعاية معالي الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة، وذلك ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة يقوم قصر السينما برئاسة الفنان والإعلامي تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية بتكريم عدد كبير من رموز الفن.