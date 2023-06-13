قصر السينما يكرم عمر خيرت ويعرض فيلم «ليلة القبض على فاطمة» الأحد

يكرم قصر السينما، برئاسة الفنان والإعلامي تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية، الموسيقار الكبير عمر خيرت.

وأعلن الفنان تامر عبدالمنعم، أن قصر السينما يستضيف الموسيقار عمر خيرت في ندوة تكريم يوم الأحد المقبل، الموافق 18 يونيو الجاري، في تمام السابعة والنصف مساءً.

تفاصيل ندوة تكريم عمر خيرت

وندوة وتكريم الموسيقار عمر خيرت، ضمن خطة كبيرة وضعها الفنان تامر عبدالمنعم مديرعام الثقافة السينمائية ومدير قصر السينما بموافقة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة، والمخرج هشام عطوة، حيث تم تكريم الفنان القدير حسن يوسف الأسبوع قبل الماضي وفراشة الاستعراض فريدة فهمي الأسبوع الماضي.

عرض فيلم «ليلة القبض على فاطمة»

ويحل عمر خيرت ضيفا على جمهوره في ندوة يديرها الناقد السينمائي الكبير طارق الشناوي، ويتم تسليمه شهادة تقدير من وزارة الثقافة ودرع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

من ناحية أخرى، يتم عرض فيلم «ليلة القبض على فاطمة»، من إخراج بركات، وبطولة الفنانة القديرة فردوس عبدالحميد، وهو أحد أهم أعمال الموسيقار الكبير عمر خيرت.