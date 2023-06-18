عمر خيرت: فاتن حمامة كانت السبب الرئيسي لمشاركتي في الأعمال السينمائية

تقام حاليا ندوة تكريم الفنان عمر خيرت، بقصر السينما، تقديرا لمشواره الموسيقي الكبير، بحضور الناقد طارق الشناوي، بالاضافة الى عدد كبير من الجمهور، وشقيقه.

وقال عمر خيرت، إنه يعتبر أبو بكر خيرت مثله الأعلى في حياته الشخصية والفنية، وكان مؤسس معهد الكونستفوار، وكان مؤلف موسيقي جيد، ولولا وجود الملوك والأمراء في هذا العصر لم يكن يوجد مؤلفين موسيقيين، لأنهم تبنوا هذة المواهب.

وأضاف أنه يشكر السينما، لانه استطاعت على استكمال مشواره الفني والموسيقي، وان كل الاموال التى كان يحصل عليها من السينما، كان يقوم بصرفها على الموسيقين والادوات، وتسجيل المؤلفات.

وأشار إلى أنه يشكر السيدة فاتن حمامة، لأنها أول من أعطته الفرصة للعمل كمؤلف موسيقي من خلال فيلم «ليلة القبض على فاطمة»، وشعر حينها بالمسؤولية الكبيرة، وكانت أتواجد في التصوير لوضع تصور كامل للموسيقى.