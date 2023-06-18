يبحث المواطنون عن أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة أسوان، تزامنا مع اقتراب العيد الذي تفصلنا عنه أيام قليلة وفقا للحسابات الفلكية، وذلك لاختيار المساجد القريبة والتوجه إليها لصلاة العيد.

أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة أسوان

أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة أسوان حددتها مديرية الأوقاف بأسوان، موضحة أنه يبلغ عددها 1217 مسجدا، بالإضافة للساحات التي يجري تجهيزها وتنظيفها وتعقيمها للحفاظ على صحة المواطنين.

مساجد محافظة أسوان

وتنشر «الوطن» أبرز أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة أسوان، وفقا لمديرية أوقاف أسوان، ومنها:

مسجد الطلابية، ومسجد العقبة، ومسجد بدر، ومسجد السبعة وسبعين، ومسجد المرحوم فهيم، ومسجد يوسف كروم، و مسجد السلام، ومسجد الرحمة، ومسجد أل يعقوب، ومسجد الفاروق عمر، ومسجد عباد الرحمن، ومسجد التوبة، ومسجد العمر، ومسجد عمر بن الخطاب، ومسجد الحسن والحسين، بالإضافة للساحات بمراكز الشباب والرياضة والنوادي واستاد أسوان الرياضي.

ضوابط صلاة عيد الأضحى المبارك

وأوضحت مدرية الأوقاف بمحافظة أسوان عدة ضوابط لصلاة العيد الكبير، منها فتح المسجد قبل موعد الصلاة بنصف ساعة وإغلاقه عقب الانتهاء من صلاة العيد، كما سيتم إتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة بالتجمعات.