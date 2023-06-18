ممثل «الاتحاد الأوروبي»: نسعى إلى مستوى مثالي من التعاون مع مصر

وجّه الممثل السامي لشؤون السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الشكر لوزير الخارجية المصري سامح شكري في مستهل كلمته، قائلاً إنَّ المؤتمر كان فرصة طيبة لعقد لقاء مطول تناول العديد من القضايا المشتركة بين الجانبين تتعلق بالقضايا الإقليمية والزيارة الثانية له بحكم منصبه.

بوريل: تم وضع أطر عديدة لتحقيق العديد من الأهداف

وأضاف «بوريل» خلال مؤتمر صحفي، أنَّه خلال العديد من اللقاءات الثنائية تم وضع أطر عديدة لتحقيق العديد من الأهداف، مشيرا إلى التنسيق المشترك بين القاهرة والاتحاد الأوروبي، «أعلى مستوى من التعاون على كافة المستويات والتقيت وزير الدفاع ورئيس الجمهورية وأمين جامعة الدول العربية».

وتابع الممثل السامي لشؤون السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، «خلال العديد من الزيارات تحقق العديد من الفوائد خاصة في ظل عالم مليء بالتحديات»، مؤكدا أهمية العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي والعلاقات المتميزة «نتطلع إلى المزيد ونسعى للتوسع للوصول الى مستوى مثالي من التعاون».