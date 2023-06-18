وزير الخارجية: الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأول لمصر

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنّ الاتحاد الأوروبي هو الشريك الاقتصادي الأول لمصر، موضحًا: «نسعى إلى أن تزيد الاستثمارات الأوروبية للعوائد القائمة، كما أن تحقيق التنمية المستدامة يعود بالمصلحة على الاتحاد الأوروبي في منع الهجرة غير الشرعية ويؤدي إلى الاستقرار بالمنطقة وتستطيع مصر أن تستمر في لعب دورها لتهدئة الأوضاع وأن تكون مثلا في عوائد الاستقرار».

وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي مع الممثل السامي لشؤون السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، نقلته قناة القاهرة الإخبارية: «أتطلع أن تجمعنا الفرص التي ستجمعنا في المستقبل القريب، وأشكر بوريل على الجهد الذي يبذله ونلمسه في إطار العمل المشترك على تنمية العلاقات المشتركة بيننا».