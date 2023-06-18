الاتحاد الأوروبي: مصر شريك مهم لنا في ملف الطاقة المتجددة

قال الممثل السامي لشؤون السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنَّ مصر شريك مهم للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بملف الطاقة المتجددة، مؤكدا أنها «شريك جاد».

بوريل: نسعد بالتعاون مع مصر بملف الطاقة المتجددة

وأضاف «بوريل» خلال مؤتمر صحفي اليوم، أنَّ الاتحاد الأوروبي سعيد بالتعاون مع مصر بملف الطاقة المتجددة، قائلاً: «نسعى لتوسيع آفاق التعاون المشترك وتجاوز التحديات للوصول إلى أعلى مستويات من التفاهم والتنسيق في هذا المجال».

الجانب التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي

وتابع الممثل السامي لشؤون السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، أن الجانب التجاري بين مصر والاتحاد سواء على مستوى العلاقات القائمة التي يسعى الطرفان لتطويرها أو الخطط المستقبلية بين الجانبين، تسير على ما يرام.

واستطرد: «نتطلع إلى مزيد من الاستثمارات في مصر وتناولنا العديد من المشروعات التي تحقق أفضل عائد ومعدلات نمو وما يتعلق بالشراكة الحقيقية بين الاتحاد ومصر نسعى دوما للتقدم نحو الأمام».