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سامح شكري: علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة

كتب:

محمد عزالدين
08:25 م | الأحد 18 يونيو 2023
جانب من المؤتمر الصحفي

جانب من المؤتمر الصحفي

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يعد صديقا عزيزا، وكان لهما الفرصة للتواصل مع العديد من المناسبات في إطار السعي المشترك في إطار العلاقة ذات أولوية وأهمية بالنسبة لمصر وعلاقة تاريخية ممتدة فيما بين مصر وشركائها الأوروبيين سواء في إطار الاتحاد الأوربي ودول الأعضاء.

العلاقة بين الشعوب عابرة للتاريخ

وأضاف «شكري»، خلال مؤتمر صحفي مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وأذاعته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن العلاقة بين الشعوب عابرة للتاريخ والاتصال والقرب والتأثير المتبادل شيء واضح للجميع خاصة في مواجهة التحديات العديد التي تواجه كل من مصر والاتحاد الأوربي.

السعي لتحقيق المصالح المشتركة

وأشار إلى أنه إضافة للتطورات المتلاحقة خلال الفترة الماضية تجعل من الأهمية تكثيف التعاون فيما بيننا من أجل المصلحة المشتركة على أسس من الاحترام المتبادل والسعي لتحقيق المصالح المشتركة.

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بقلم محمد عزالدين