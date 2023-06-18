بوريل: نشكر الجانب المصري على دوره في تسوية القضايا الإقليمية

قال الممثل السامي لشؤون السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنَّ لدى الاتحاد حوار سياسي مع مصر، وتجمعهما رؤية مشتركة، من خلال التنسيق بين الجانبين بشكل دائم، مبرزاً أهمية القضايا الإقليمية بالمنطقة التي يتم تناولها.

بوريل: القضايا الإقليمية وقضية السودان هامة للجانب المصري

وأضاف «بوريل»، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم الأحد، أنَّ القضايا الإقليمية وقضية السودان هامة للجانب المصري، وتابع قائلاً: «مصر تستضيف أكثر من 1700 نازح سوداني، وهو تحد كبير، يتوجب توجيه الشكر للجانب المصري، والاتحاد الأوروبي يسعى مع مصر لحل هذه القضايا واستقبال اللاجئين».

واستطرد الممثل السامي لشؤون السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي أن مساعدة مصر في دروها اتجاه السودان، وهو دور رئيسي، مؤكداً: «نثمن الدعم المصري للسودان، وكرم الشعب المصري في استضافة أشقائه من السودان خلال الأزمة».

لا يمكن إيجاد حلول بدون تعاون مشترك بين كافة الأطراف

كما أوضح «بوريل» أن العديد من المبادرات والأطر لإيجاد حلول، يجري العمل عليها، والتنسيق مع مصر، التي تعد ركناً وركيزة أساسية فيما يتعلق بالملف الأفريقي، وقال في هذا الصدد: «ندعم مصر لتجاوز صراعات أفريقيا، ودورها أساسي في حل كافة الصراعات، ولا يمكن إيجاد حلول بدون تعاون مشترك بين كافة الأطراف».