سامح شكري: المباحثات مع «بوريل» تناولت مختلف العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه تناول مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية والجهود المشتركة للوصول لحل نهائي وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف «شكري»، خلال مؤتمر صحفي مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وأذاعته قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه جرى تناول أيضا كيفية العمل سويا من أجل تحقيق حل الدولتين وإنهاء الصراع.

وتابع: «تحدثنا أيضا فيما يتعلق بالتطورات المرتبطة بالوضع في السودان وليبيا وشرق المتوسط، وقضية الهجرة، وقضايا حقوق الإنسان والتعاون فيما بين مصر والاتحاد الأوروبي في إطار المشاورات والتواصل بعيدا عن توجيه الاتهامات، ولكن في إطار اكتساب الخبرات ورفع الكفاءات والقدرة على شرح التطور القائم في مصر بالنواحي كلها سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية اتصالا بمساعي الحكومة المصرية في تنفيذ الالتزامات القائمة بالدستور المصري، والرغبة دائما في مراعاة الشعب المصري وحقوقه».

وواصل: «الأزمة الروسية الأوكرانية ذات اهتمام مشترك، وأنا عائد من زيارة كل من كييف وموسكو في وفد برئاسة رئيس الوزراء، المواضع كلها نستطيع التعامل معها من خلال التعاون فيما بيننا».