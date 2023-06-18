بوريل: الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا لا يمكن مواجهتها من جانب واحد

قال الممثل السامي لشؤون السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنَّه فيما يتعلق بملف الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وما ينجم عنها من حوادث غرق مهاجرين على بعض سواحل البحر المتوسط، فإن الأمر يدفع بمزيد من الجهود لوضع حد للهجرة غير الشرعية.

بوريل: دور رئيسي في التعاون مع مصر للتصدي للهجرة غير الشرعية

وأضاف «بوريل»، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية، سامخ شكري، اليوم الأحد، أنَّ اشكالية الهجرة غير الشرعية لا يمكن مواجهتها من جانب واحد، موضحاً: «نعترف بأن هناك دور رئيسي في التعاون مع مصر، وينبغي أن نضع حداً لمن يتاجرون في البشر، وندرك مخاطر ما يحدث، خاصةً باتجاه الأطفال».

نسعى إلى وقف الهجرة غير الشرعية خاصة للأطفال

وتابع الممثل السامي لشؤون السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي أن وقف هذه الهجرة غير الشرعية، خاصة للأطفال، هو هدف رئيسي للاتحاد الأوروبي، واستطرد بقوله: «مصر تستطيع، من خلال دورها المميز، مواجهة هذا التحدي الكبير، وهي تمتلك عدداً كبيراً من السكان، وتستضيف الشعوب المجاورة، وتحافظ على أرواحهم، وهذا جهد كبير، ويتم تقديره من الجميع».