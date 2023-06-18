عمر خيرت: أغاني المهرجانات نكتة تستخدم للفرحة

تقام حاليا ندوة تكريم الفنان عمر خيرت، بقصر السينما، تقديرا لمشواره الموسيقي الكبير، بحضور الناقد طارق الشناوي، بالاضافة الى عدد كبير من الجمهور وشقيقه.

وكشف عمر خيرت عن سبب قلة تأليفة مقطوعات موسيقية لمطربين، قائلًا إن: العالم كله يستطيع فهم الموسيقى لكن الأغاني يفهمها الذي يستطيع التحدث بنفس اللغة، لذلك أرى أن الموسيقى تصل لجميع الجمهور في العالم.

وأضاف عمر خيرت أن أغاني المهرجانات تستخدم للفرحة بين الناس، واصفًا إياها بـ«النكتة»، وذلك على حسب وصفه.

وجاء تكريم عمر خيرت تحت رعاية الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة، وذلك ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة يقوم قصر السينما برئاسة الفنان والإعلامي تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية بتكريم عدد كبير من رموز الفن.

من ناحية أخرى، يتم عرض فيلم ليلة القبض على فاطمة من إخراج بركات وبطولة الفنانة القديرة فردوس عبدالحميد وهو أحد أهم أعمال الموسيقار الكبير عمر خيرت.