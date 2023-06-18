تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة المنوفية.. 233 درجة للعام و140 للفني

اعتمد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة المنوفية للمدارس الثانوية العامة والرياضية والثانوي الفني وبدائل الثانوية العامة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة بـ233 درجة كحد أدنى للثانوي العام والرياضي وللثانوي الخاص بـ208 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة المنوفية

وكان تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة المنوفية للثانوي العام الخدمات بمصروفات ب205 درجة كحد أدنى كما أعتمد أيضا تنسيق المدارس الصناعية نظام الثلاث سنوات بمجموع 210 درجة للبنين.

تنسيق الثانوية العامة 2023

وتضمن بيان تنسيق الثانوية العامة لمحافظة المنوفية لهذا العام تنسيق المدارس الصماعية المتخصصة منها مدارس السادات الصناعية المشتركة، وعبد المحسن هلال الصناعية بنين بكفر هلال ببركة السبع، ومدرسة الشهيد عبد الله عبد المولى الصناعية الزخرفية بنين بشبين الكوم بمجموع 194 كحد أدنى.

تنسيق بدائل الثانوية العامة 2023

بينما كان تنسيق بدائل الثانوية العامة 2023 بالمنوفية كالتالي:.

-تنسيق المدارس الصناعية الخدمات نظام الثلاث سنوات 202 درجة كحد أدنى.

-تنسيق المدارس الزراعية نظام دراسة الثلاث سنوات 182 درجة كحد أدنى.

-تنسيق المدارس الزراعية نظام الثلاث سنوات للخدمات بمصروفات 205 كحد أدنى.

-تنسيق مدرسة قويسنا الزراعية 192 درجة كحد أدنى.

-تنسيق المدارس التجارية العامة نظام الثلاث سنوات 154 درجة كحد أدنى.

-تنسيق لمدارس التجارية الخاصة نظام الثلاث سنوات 140 درجة كحد أدنى.

تنسيق التعليم الفني والدبلومات 2023

-تنسيق المدارس الفندقية بشبين الكوم وقويسنا 215 درجة كحد أدنى.

-تنسيق مدارس التعليم التجاري الفندقي العام خدمات بمصروفات 200 درجة كحد أدنى.

-تنسيق مدارس التعليم الصناعي والتجاري المزدوج 208 درجة كحد أدنى.

-تنسيق مدارس التعليم الزراعي المزدوج 199 درجة كحد أدنى.

-تنسيق مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي سيعلن بنهاية الشهر الحالي.

-تنسيق مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية والمدارس ذات الطبيعة الخاصة سيتم أعلانه خلال الشهر الحالي.