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نبيلة عبيد عن فيلم الراقصة والطبال: تحفة إحسان عبدالقدوس

كتب:

ياسمين محمود
08:17 ص | الإثنين 19 يونيو 2023
نبيلة عبيد

نبيلة عبيد

شاركت الفنانة نبيلة عبيد عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، مشهد من فيلم الراقصة والطبال، والذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وما زال يحظى بجماهيرية كبيرة حتى الآن.

مشهد من فيلم الراقصة والطبال

وعلقت نبيلة عبيد على المشهد قائلة، «الراقصة والطبال تحفة إحسان عبد القدوس، سيناريو و حوار مصطفى محرم، والمخرج المبدع أشرف فهمي، متعة التمثيل مع النجوم العمالقة».

فيلم الراقصة والطبال

وفيلم الراقصة والطبال، بطولة الفنانة نبيلة عبيد والفنان أحمد زكي، وعادل أدهم ومحمد رضا ونبيلة السيد، ومن إخراج أشرف فهمي، وقصة إحسان عبد القدوس وسيناريو مصطفى محرم.

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بقلم ياسمين محمود