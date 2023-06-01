نبيلة عبيد تهنئ ولي العهد الأردني بزفافه: دامت أفراح المملكة عامرة

حرصت الفنانة نبيلة عبيد، على تهنئة الأمير الحسين بن عبد الله الثاني الهاشمي، ولي العهد الأردني، بعد زفافه اليوم الخميس، على الأميرة رجوة الحسين.

وكتبت «نبيلة» عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»: «أهنئ المملكة الأردنيه الهاشميه شعبًا وقيادة بمناسبة زفاف صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله، ولي عهد الأردن، وعروسه الأميرة رجوة الحسين».

وأضافت: «أتقدم لجلالة الملك عبد الله بن الحسين والملكة رانيا، بخالص التهاني والتبريكات.. ودامت أفراح الأردن عامرة»، وتابعت: «أغنية الصديق النجم العربي وليد توفيق التي غناها خصيصًا لهذه المناسبة السعيدة رائعة أعجبتني وأتمنى أن تعجبكم انتو كمان».

وكان الفنان المعتزل أدهم النابلسي، قد كتب تغريدة مباركة قال فيها: «أبارك لجلالة الملك عبد الله الثّاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله بمناسبة زواج وليّ العهد سموّ الأمير الحسين أسأل الله أن يبارك لهم ويرزقهم الذريّة الصالحة».