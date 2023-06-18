«حماة الوطن» بمطروح: انطلاق فعاليات تعليم اللغة الإيطالية مجانا للشباب

انطلقت فعاليات تدريس اللغة الإيطالية مجانا من خلال أمانة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن بمطروح للشباب، تنفيذاً لتوجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، وتعليمات اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا بحزب حماة الوطن.

وقال النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن الكورس المجاني في اللغة الإيطالية يستهدف الطلبة في الإجازة الصيفية، ضمن سلسلة تدريس اللغات التالية «الإنجليزية والفرنسية والإيطالية» استمرارا للدور المجتمعي لحزب حماة الوطن في تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

الكورسات المجانية للشباب

وأكد النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح أن الكورسات المجانية التي انطلقت بداية من الشهر الجاري تستهدف تأهيل الشباب لسوق العمل ومستمرة حتى منتصف شهر يوليو خلال الإجازة الصيفية.

تدريب 313 طالبا

وأوضح محمد عبد الشافي أمين العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن بمطروح، أن إجمالي عدد المتقدمين للتدريب 313 طالبا، موزعين على التالي 193 في لغة انجليزية، منهم 80 في لغة فرنسية، و30 في لغة إيطالية، 60 فردًا في قائمة الانتظار، وجري عمل اختبارات لتحديد مستوي قبل بداية الكورسات، في لغات الإنجليزية لمحمد عبد الشافي، وريحاب محسن، في الفرنسية مسيو ياسر أنيس، ونهى سمير لتعليم اللغة الإيطالية.