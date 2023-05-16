إشادة دولية بمركز تدريب «شهداء الكتيبة 103» لتأهيل الشباب بالشرابية

استقبلت مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة وفدا من الوكالة الالمانية للتعاون الدولي «giz»، في زيارة لمركز تدريب مهني شهداء الكتيبة 103 صاعقة، ومكتب تشغيل منطقه غرب مدينة نصر، لبحث سبل التعاون فيما يخص تطوير عمليات التدريب المهني وتعزيز الخدمات التي تقدمها تلك الجهات، تحت إشراف الوزارة وتنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين والتنسيق مع الجهات المختلفة لدعم وتعزيز الجهود التي تقوم بها المديريات لخدمة الشباب والمواطنين.

إلحاق المتدربين بسوق العمل على المهن التي تدربوا عليها

وأشاد وفد الوكالة بقدرة مركز التدريب على تحقيق الهدف من التدريب، وإلحاق المتدربين بسوق العمل على المهن التي تدربوا عليها، مقدمين الشكر والتقدير للوزارة والمديرية على الجهد المبذول لإنجاح عمليات التدريب والتشغيل للشباب.

إعداد المتدربين والفئات المستهدفة بالتدريب

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة في تقريره للوزارة، أن الزيارة بدأت بمناقشة كل الامور المتعلقة بالتدريب المهني وإعداد المتدربين والفئات المستهدفة بالتدريب، وكذلك الخدمات التي تقدمها المديرية بشكل عام، وخطة التدريب المهني، ثم تفقد الوفد اقسام المركز والذي يضم (قاعات الحاسب الآلي ومعمل اللغات - وقسم الخياطة والتفصيل- وورش اللحام - والطاقة الشمسية) وباقي الاقسام بالمركز.

وأضاف مدير المديرية أن الوفد التقى بمجموعة من المتدربين لاستعراض أهمية التدريب بالنسبة لهم، والذي ساهم في تأهيلهم وصقل مهاراتهم من أجل الحصول على فرص عمل مناسبه لهم، كما استكمل الوفد زيارته بتفقد مكتب تشغيل منطقة غرب مدينة نصر.