وزارة الشباب والرياضة: تدريب 400 مستفيد ضمن دورات فن إدارة الحياة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة الانتهاء من تدريب 400 مستفيد من دورات مكتب فن إدارة الحياة، والتي نفذها مكتب فن إدارة الحياة التابع للوزارة، خلال المراحل الأولى والثانية والثالثة، بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة.

احتفالية لتخريج المتدربين

ونظمت وزارة الشباب والرياضة احتفالية لتخريج المتدربين، بحضور اللواء عبدالرحمن شلش، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ولفيف من محاضري مكتب فن إدارة الحياة، وتضمنت الاحتفالية عدة فقرات فنية، بجانب فقرة شعر للمتدربة هدى وجيه.

تنفيذ حزمة من الأنشطة والمحاضرات

وخلال كلمته، أكد «شلش» أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يولي اهتماماً كبيراً بالدورات التي يقدمها مكتب فن إدارة الحياة منذ نشأته؛ مشيراً إلى أن الهدف من مكتب فن إدارة الحياة هو تنفيذ حزمة من الأنشطة والمحاضرات وورش العمل التدريبية المتخصصة التي ترتكز على صقل الإمكانات الخاصة بالازدهار المهني والشخصي والقدرة على اتخاذ القرارات المناسبة، فضلاً عن تعلم كيفية التحكم في الضغوط الخاصة بالعمل، وإدارة التوتر والقلق وزيادة المرونة والثقة بالنفس والرضا في المساعي الأكاديمية والوظيفية، وخدمة كافة الشرائح الشبابية بصفة عامة.