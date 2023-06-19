قافلة طبية توعوية مجانية بسوهاج ضمن حياة كريمة.. تضم عدة تخصصات

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، عن تنظيم قافلة طبية بقرية القراقرة بمركز سوهاج، بالتعاون مع وحدة حياة كريمة بسوهاج ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» يومي الاثنين والثلاثاء إذ تنفذ المبادرة في 182 قرية والنجوع التابعة لها تابعين إلى 7 مراكز بسوهاج هى طما والمراغة وجرجا والبلينا وساقلتة ودار السلام وجهينة. .

ندوات صحية وتثقيفية لحياة كريمة بسوهاج

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بسوهاج أن القافلة الطبية المجانية تضم عدة تخصصات طبية، تشمل الباطنة والعظام والرمد والأسنان والجراحة والنساء والتوليد وتنظيم الأسرة، بالأضافة لخدمة للتحاليل الطبية والأشعة والتي تقم مجانا أيضا بفاعليات القافلة المنفذة بفاعليات حياة كريمة بالوحدة المحلية لقرية القراقرة التابعة لمركز سوهاج حيث تستمر فاعليات القافلة طوال اليوم بالوحدة.

ندوات وأنشطة توعوية بقافلة سوهاج الطبية

كما تقدم القافلة الطبية خلال فاعلياتها الطبية خدمات توعوية منها عقد ندوات للتثقيف الصحي بمختلف الموضوعات الصحية والمجتمعية التي تلمس حياة المواطنين، من أبرزها توضيح أضرار الختان للمواطنين، وطرق التربية السليمة للأطفال وفوائد وطرق الرضاعة الطبيعية الصحيحة، وكيفية الوقاية من الأمراض المعدية.

تحويل الحالات الجراحية لمستشفى سوهاج الجامعي

كما توفر القافلة الطبية المجانية توجيه الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي إلى مستشفى سوهاج الجامعي فوريا لإجراء العمليات الجرحية اللازمة لها مجانا، بينما يتم تحويل الحالات ذات التدخل الجراحى للمواطنين حاملي بطاقات التأمين الصحي لمستشفى الهلال للتأمين الصحي بسوهاج.