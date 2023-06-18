الكشف الطبي على 1574 مواطنا في قافلة ضمن «حياة كريمة» بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمواصلة العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

قافلة طبية بقرية دير أبوحنس بملوى

وقال الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة، إنه تم تنفيذ قافلة طبية بقرية دير أبوحنس في مركز ملوي، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1574 حالة في 7 تخصصات، وذلك ضمن إجراءات وقائية مشددة، وتم صرف العلاج لهم بالمجان، ومنها 294 حالة جراحة، 391 أطفال، 221 باطنة، 60 نساء وتنظيم الأسرة، 108 قلب، 179 رمد، 183 جلدية، 138 أنف وأذن، إلى جانب إجراء 115 تحليلاً متنوعاً، وحالة موجات صوتية، و5 حالات أشعة سينية، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ144 مترددا، وتحويل 36 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 162 متردداً لزيادة الوعي الصحي لدى المواطنين.

علاج الأمراض المزمنة لكبار السن

وكان وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أعلن عن تقديم الخدمات الطبية وفحص7 آلاف و421 مواطنا، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة لكبار السن والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، مؤكداً أنه يتم تنفيذ المبادرة عن طريق 260 فريقا بالوحدات الصحية والمراكز الطبية مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.