«مياه سوهاج» توجه قافلة لقرى حياة كريمة بسوهاج.. أنشطة توعوية وترفيهية

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج قافلة مائية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بقرية نجع عوض التابعة لمركز المراغة الجاري تنفيذ مشروعات بها ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

وتضم القافلة خدمات قراءة وفحص العدادات وتحليل مياه الشرب وخدمة العملاء والشكاوى والكسح مجاناً للأهالي، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمياه سوهاج.

أهداف القافلة المائية

وأضاف عضو مياه سوهاج المنتدب أن الهدف من القافلة المائية تحقيق التواصل مع المواطنين بكافة أنحاء المحافظة وتعريفهم بترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي ومخاطر استخدام الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات المنتشرة بقرى سوهاج وأضرارها على الصحة العامة وأهمية استخدام القطع الموفرة لترشيد استهلاك المياه.

فعاليات وأنشطة القافلة التوعوية والترفيهية

وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف بمياه سوهاج، أنه يصاحب القافلة المائية مجموعة أنشطة للتوعية تتمثل فى لقاءات لرواد المساجد والكنائس بالقرية، وندوات لقادة الرأي ومباراة كرة قدم ودية بين فريقين بمركز الشباب وحملات طرق أبواب، وورش سباكة للسيدات والتوعية باستخدام مسرح العرائس لأطفال الحضانات واستطلاعات رأي للمواطنين وسيارة استقبال الشكاوى لتوعية المواطنين بقضايا المياه وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.