بوريل: نسعى لمزيد من الشراكة والتعاون الأمني والاقتصادي مع مصر

قال الممثل السامي لشؤون السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنَّ التعاون الامني مع مصر دائم ويتم خلال اطار من تبادل الافكار والتنسيق المشترك، مؤكداً أنَّ «القاهرة» عنصر استراتيجي للحوار مع افريقيا.

بوريل: تعاون مشترك وتنسيق مع مصر في عمليات السلام

وأضاف «بوريل» خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم الأحد، أنَّ الاتحاد الأوروبي يسعى لمزيد من الشراكة والمشروعات التنموية التي تحتاجها القارة خاصة بالمناطق الساحلية، قائلاً «نؤمن بالتعاون المشترك والتعاون في عمليات السلام؛ خاصة ليبيا وسد النهضة».

ندرك أهمية قضية الأمن المائي لمصر

وتابع الممثل السامي لشؤون السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، أنَّ الاتحاد الأوروبي يدرك أهمية قضية المياه وحيويتها لمصر، «نهر النيل يعد شريان اساسي لمصر ونبذل كافة الجهود لتحقيق الاستقرار».

دور مصر رئيسي ومؤثر بالنسبة للأزمة الأوكرانية

وأشار إلى أنَّ اشكالية الصراع بين روسيا واوكرانيا وغزو الأولى غير المبرر من القضايا التي يتم مباحثتها مع مصر ودول القارة الأفريقية، مؤكداً على إيمان الاتحاد الأوروبي وإقراره أنَّ مصر دورها رئيسي في التأثير، خاصة تأثير الأزمة على الغذاء والأمن الغذائي.

الطرف الأوكراني الأكثر حرصاً على السلام

وأضاف «بوريل» أنَّ حماية الارواح والمدنيين تتطلب ان نؤمن بالسلام وهو الحل الأمثل، قائلاً «الطرف الأوكراني الاكثر حرصا على السلام وفي مصر كقيادة لأفريقيا نقدرها ونتطلع لنتائج جيدة من الزيارات وتحقيق الهدف الرئيسي وهو السلام العادل في كافة مناطق العالم».