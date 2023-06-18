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سامح شكري: يجري العمل على زيادة حجم التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي

كتب:

محمد عزالدين
08:36 م | الأحد 18 يونيو 2023
سامح شكري

سامح شكري

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر والاتحاد الأوروبي بصدد وضع الآليات التنفيذية للأولويات التي تتناول كل مجالات التعاون بين الجانبين، ولا سيما المرتبطة بالجهود التنموية في مصر والمشروعات الاقتصادية التي تؤهل لاستمرار الجهود والبرامج المصرية في مجالات الارتقاء بالمستوى الاقتصادي للبلاد.

وأضاف «شكري»، خلال مؤتمر صحفي مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وأذاعته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الاتحاد الأوروبي شريك مصر الأول التجاري، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين، واتفاق المشاركة وما تتيحه من نفاذ السلع على الجانبين كلها أمور يجري العمل على زيادة حجمها وتنميتها.

وأوضح أن المكون الاقتصادي في هذه العلاقة وتنفيذ المشروعات يأتي في إطار متكامل يصب في مصلحة متبادلة ويسهم كثيرا، فلدينا طموح أن تكون هناك موارد أكبر لأن التحديات كبيرة سواء اقتصادية أو أمنية، ونأمل بأن تكون الموارد متاحة لمزيد من التعاون بين الجانبين وإيجاد الموارد اللازمة لمواجهة هذه التحديات بالقدر الذي يكون ذات تأثير حقيقي في التصدي لها.

 

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بقلم محمد عزالدين