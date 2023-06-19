محافظة القاهرة: فتح المجازر أيام عيد الأضحى مجانا

مع اقتراب موعد عيد الأضحى 2023، أعلنت محافظة القاهرة عن فتح المجازر الحكومية 24 ساعة وعلى رأسها مجزر البساتين وجيركو والسلام وطره وحلوان والممتاز مجانا أمام الجمهور طوال أيام عيد الأضحى المبارك لتقديم الخدمة والحفاظ على الصحة العامة والبيئة والحد من أي مخالفات أيام العيد مثل ظواهر الذبح في الشوارع وخلافه.

رفع درجة الاستعداد

وقال الدكتور صبري زينهم، مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، إن المديرية أعلنت رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى بوقف الإجازات والعمل المتواصل من أجل خدمة المواطنين ومتابعة عمل المجازر وتكثيف الحملات على الأسواق والمحلات لمتابعة سلامة وجودة اللحوم ومنع أي تلاعب حفاظا على سلامة المواطنين، كما خصصت مديرية الطب البيطري أرقام تليفون لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بأحياء المحافظة فترة العيد والتفاعل الفوري معها وهي 27426993، و27427053، و01550987957.

ضبط محلات الجزارة

وشدد على محلات الجزارة ضرورة الذبح داخل المجازر المرخصة وفي حالة ضبط أي جزار يذبح خارج المجزر سيقع تحت طائلة القانون من غرامة وخلافه وذلك للحفاظ على البيئة والشوارع والميادين نظيفة ومنع التجاوزات.

وأوضح أن محافظة القاهرة وعلى رأسها اللواء خالد عبد العال أرسلت تنويها بالتنسيق بين الأحياء والطب البيطري لمواجهة أي مخالفات على الفور، ومؤخرا تم ضبط 7 أطنان لحوم منتهية الصلاحية بعدد من أحياء القاهرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ومصادرة المضبوطات، مع استمرار الحملات للتأكيد على جودة المنتجات المعروضة خاصة اللحوم والدواجن والأسماك.