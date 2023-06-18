محافظ القاهرة يوجّه بتوفير مراوح داخل لجان امتحانات الثانوية.. ويطمئن أولياء الأمور

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، صباح اليوم بدء امتحانات المواد الأساسية لطلاب الثانوية العامة بلجان مدرستي طبري الحجاز الثانوية بنين التابعة لإدارة النزهة التعليمية، ونوبار الإعدادية بنات التابعة لإدارة عابدين التعليمية.

وتابع محافظ القاهرة عملية دخول الطلاب للمدرسة، وطالبهم بالالتزام بالعلامات الإرشادية لعملية الدخول لمنع التزاحم، كما تفقد بعض لجان الامتحان داخل المدرسة، حيث اطمأن على تطبيق الإجراءات الاحترازية فيما يخص التباعد بين الطلاب أثناء الجلوس.

ورافق محافظ القاهرة في جولته، الدكتور إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وأيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم وعدد من قيادات المحافظة.

امتحانات الثانوية العامة

وأكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أنّه يجري تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب قبل وأثناء وبعد الامتحانات، حيث تتابع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة توافر التسهيلات كافة، بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والعاملين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.

مراوح بكل اللجان

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنّ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة بالقاهرة هذا العام، بلغ 113 ألفا و343 طالبا وطالبة من 33 إدارة تعليمية، موزعين على 303 لجان، بينها 5 لجان خاصة 3 بمستشفى 57357، وواحدة بمعهد الأورام.

وأكد محافظ القاهرة، ضرورة متابعة عمل المرواح في اللجان، وتوافر المياه المبردة لمساعدة الطلاب في التغلب على حرارة الجو، كما شدد على مديري الإدارات التعليمية باستمرار المرور الدوري على اللجان التي يتم عقد الامتحان بها، للتأكد من توافر سبل الراحة بها، مع التأكد من اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية والتجهيزات اللازمة من وسائل الإنارة والتهوية المناسبة لخلق المناخ الملائم للطلاب.

وشدد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء، بالتأكد من نظافة المحيط الخارجي للمدارس التي تجرى بها الامتحانات، وتوافر وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة، ومراجعتها للتأكد من عملها بكفاءة مع عدم السماح قطعيًا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان، من خلال التواجد الميداني لرؤساء الأحياء على مدار اليوم.

ووجّه محافظ القاهرة، بتطهير مقار اللجان عقب كل امتحان، مع توفير المطهرات وأدوات غسيل الأيدي بجميع دورات المياه الموجودة داخل المقار، مؤكدا أنّه جرى التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لتنظيم الحركة المرورية للشوارع المؤدية لمقار الامتحانات، تجنبًا لحدوث تكدسات مرورية، والتنسيق مع مديرية أمن القاهرة لتأمين مقار اللجان بالكامل والكنترولات واستراحات المراقبين، وتأمين مسار أوراق الأسئلة والإجابات بين مركز التوزيع واللجان، والتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية وهيئة التأمين الصحي والإسعاف لتوفير سيارة إسعاف وطبيب على الأقل بكل إدارة تعليمية مع وجود زائرة صحية بكل لجنة وتزويدها بكافة الإسعافات الأولية للتعامل مع الحالات الطارئة.

وأكد محافظ القاهرة، توافر مولد كهربائي بمواقع الكنترولات واللجان لمواجهة أي طارئ، مع نشر سيارات خدمة التدخل السريع لمواجهة أي أعطال كهربائية بمحيط ومقار اللجان، وعقب تفقده للجان التقى محافظ القاهرة بأولياء الأمور وطمأنهم على أبنائهم وأنّهم بدأوا أداء الامتحان في جو هادئ، وجرى توفير عوامل الراحة لهم.