محافظ القاهرة: 10 آلاف جنيه عقوبة ذبح الأضاحي في الشوارع

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنه سيتم تحرير محاضر بيئة لمن يقوم بذبح الأضاحي بالشارع ويترك المخلفات والدماء، مشيرًا إلى أن قيمة الغرامة تختلف حسب حجم المخالفة وتصل إلى 10 آلاف جنيه.

الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين

كما أكد محافظ القاهرة تشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة، وللتأكد من سلامة اللحوم، مع فتح كافة المجازر الحكومية بالقاهرة «الآلي ـ جيركو ـ السلام ـ الممتاز ـ طرة ـ حلوان» لاستقبال أضاحي المواطنين وتيسير تقديم خدمة الذبح مجانا للأهالي الراغبين في ذبح الأضحية طوال أيام العيد، وتشمل الخدمة المجانية الكشف على الحيوان قبل الذبح والكشف على اللحوم والاستضافة لحين انتهاء الذبح والتجهيز ومكان انتظار السيارة.

حظر إقامة الشوادر بالشوارع

وأكد محافظ القاهرة حظر إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة لعدم إعاقة حركة المرور، مشدداً على سرعة التعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة، موضحا أنّ المجازر التابعة للمديرية تعمل على مدار 24 ساعة خلال فترة العيد.

وطالب محافظ القاهرة، هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة، برفع مخلفات الذبح من الشوارع على الفور، حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين، وتحرير محاضر التلوث البيئي اللازمة.

عقوبة الذبح في الشوارع

وأكد الدكتور صبري زينهم، مدير مديرية الطب البيطري، أنه يطبق على محال الجزارة القانون 281 لسنة 94 والقانون53 لسنة 66، والذي ينص على أنه في حالة الذبح للبيع خارج المجازر تصل العقوبة للحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، وتتضاعف في حالة تكرار المخالفة، وبالنسبة للمواطن الذي يذبح الأضاحي في الشوارع أو أمام المنازل فيعد مخالفًا لقانون البيئة 4 لسنة 94، وقانون النظافة 38 لسنة 1967، وتصل العقوبة لـ10 آلاف جنيه طبقًا لحجم المخالفة وأثرها البيئي بالشارع.

وأكد مدير مديرية الطب البيطري أنه سيتم الذبح طوال أيام العيد داخل المجازر المرخصة مجانا للجمهور، كما يوجد غرفة عمليات في كل حي لتلقي بلاغات المواطنين بوجود أي مشكلات لحلها على الفور على الأرقام الخاصة بمديرية الطب البيطري، 27426993، 27427053، 01550987957، بالإضافة إلى رقم الهيئة العامة للخدمات البيطرية 19561.