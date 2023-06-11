نائب محافظ القاهرة توجه بالالتزام بمواعيد ومواصفات مشروعات الخطة الاستثمارية

وجهت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، رؤساء الأحياء بالإسراع في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية ومتابعة كل المشروعات المتعثرة بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير سيولة مرورية والمضي قدما للانتهاء منها وانجازها على أرض الواقع لتحقيق رضا المواطنين.

رفع كفاءة الشوارع

وتابعت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من الشوارع، إذ تلقت تقريرًا عن جهود حي حلوان برئاسة اللواء حسام طوبار في تنفيذ أعمال رصف وانارة طريق ورش العمرة ما بين العزبتين القبلية والبحرية ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2022-2023 بهدف رفع كفاءة الطرق ورصف الشوارع الرئيسية والداخلية وتجميل الميادين والحفاظ على الوجه الجمالي للشوارع والقضاء علي المظاهر العشوائية وخلق محاور مرورية جديدة تسهم في تسهيل الحركة المرورية طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

شددت نائب محافظ القاهرة على وضع جدول زمني تلتزم بها ك الأطراف المشاركة في تنفيذ الخطة الاستثمارية بالأحياء والعمل على مراحل بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال بالتوازي مع أعمال الرصف للمسافات التي تمّ انتهاء المشروع بها لتحسين شبكة الصرف الصحي بالمنطقة وتحسين كل الخدمات التي تؤثر بشكل مباشر على رضاء المواطنين تجاه المشروعات المقامة باعتبار شارع ورش العمرة من الشوارع الرئيسية المحورية التي تخدم عددًا كبيرًا من المواطنين الى جانب خلق محاور مرورية جديدة ومنها محور جامعة حلوان الجديد.

ووجهت نائب المحافظ بمراعاة المواصفات الفنية والقياسية وفقا لأعلى معايير الجودة في أثناء تنفيذ اعمال الرصف لرفع كفاءة الطرق وخلق شرايين مرورية جديدة والتي تساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين و تحقق السيولة المرورية في الشوارع والميادين.

كفاءة الإنارة

كما شددت على ضرورة تعظيم الاستفادة من المبالغ المعدة للخطة الاستثمارية لرفع كفاءة الانارة والاستفادة القصوى من البنود المعدة لذلك، إذ تمّ تركيب كشافات الليد بشارع ورش العمرة بعد إحلال وتجديد شبكات الانارة وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية بحلوان كما تم تركيب كشافات الليد بمنطقة المشروع الأمريكي بمجاورة 1 طبقا للخطة.

جدير بالذكر، أنَّ المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية تحرص على متابعة كل المشروعات وتذليل جميع الصعوبات لإنجازها على الوجه الأكمل، إذ عقدت عدة لقاءات بمقر المنطقة الجنوبية بحضور ممثل الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ومديري قطاعات الجهاز ومهندسي الطرق بالمنطقة الجنوبية و الحي والشركة المنفذة للأعمال وجهت خلاله بضغط الجدول الزمني وتكثيف الأعمال من خلال الورديات التي تعمل على مدار 24 ساعة لإنجاز الأعمال مع المتابعة المستمرة الميدانية لكل مستجدات الأعمال.