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«المهن التمثيلية» تنعى فايزة واصف: قدمت إعلامًا مهنيًا ورسالة هادفة

كتب:

أحمد حسين صوان
05:23 م | الأحد 11 يونيو 2023
فايزة واصف

فايزة واصف

نعت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكي، الإعلامية فايزة واصف، التى رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بعد مسيرة حافلة من العطاء ضمن جيل رواد الإعلام المصري الذين قدموا إعلامًا مهنيًا ورسالة هادفة توعوية لكافه شرائح المجتمع.

وقالت نقابة المهن التمثيلية، في بيانٍ أصدرته منذ قليل: «ننعى ببالغ الحزن والأسى السيدة الإعلامية القديرة فايزة واصف مقدمة برنامج حياتي، وتتقدم النقابة بخالص التعازي لأسرة الراحلة؛ داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا اليه راجعون».

يذكر أنّ فايزة واصف، هي صاحبة البرنامج التليفزيوني الشهير «حياتي» الذي عرض وناقش قضايا المجتمع المصري ومشكلاته وقدم معالجات لكثير من قضايا، وكان بمثابة جرعة توعوية تثقيفية للأسرة المصرية.

وكانت جنازة الفنانة فايزة واصف، قد خرجت من مسجد الصديق بمنطقة شيراتون، عقب ظهر اليوم الأحد، فيما اكتفت الأسرة باستقبال العزاء على المقابر فقط.

 

 

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.