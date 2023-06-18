شعار «لا للمخدرات» يتصدر ندوة مركز شباب أولاد عليو في سوهاج

نظم مركز شباب أولاد عليو، التابع لإدارة شباب البلينا، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة العطايا، ندوة كبرى حول مخاطر المخدرات، تحت شعار «لا للمخدرات».

التوعية بأضرار المخدرات وخطورة تعاطيها

وتهدف الندوة إلى التوعية بأضرار المخدرات وخطورة تعاطيها، وتشجيع الشباب على المشاركة الإيجابية في المجتمع وتقوية العلاقات الأسرية وخلق بيئة صحية وآمنة للجميع.

خطر تعاطي المخدرات

حثت الندوة أولياء الأمور على الاستماع لأبنائهم وتوعيتهم بأخطار تعاطي المخدرات، وإزالة الحواجز أمامهم لمساعدتهم عند الحاجة.

حرص الدولة على محاربة ظاهرة المخدرات

وأكد الدكتور محمد فريد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، حرص الدولة على محاربة ظاهرة المخدرات وحماية المجتمع منها، وجرى تنفيذ الندوة تحت إشراف يسري كفافي، وكيل المديرية للشباب.

ويأتي تنظيم هذه الندوة في إطار جهود الحكومة المصرية لمكافحة ظاهرة المخدرات وتوعية الشباب بأضرارها، وتعزيز الوعي الاجتماعي بأهمية الحفاظ على الصحة والسلامة العامة للمجتمع.