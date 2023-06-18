أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة الأقصر.. 54 منطقة

تستعد مديرية أوقاف الأقصر بقيادة الشيخ سيد محمد عبدالدايم، مدير المديرية، لتجهيز أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة الأقصر، وعددها 54 ساحة موزعة على مستوى 7 مراكز في المحافظة، في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 في الأقصر

وأشارت المديرية، إلى أنّ أماكن ساحات صلاة عيد الاضحي 2023 في محافظة الأقصر، هي كالتالي:

مركز ومدينة إسنا

1 - ساحة مركز شباب قرية الشغب

2- ساحة النور المحمدي بقرية الدبابية

3- ساحة أبو فرغل بقرية الحميدات

4- ساحة السادة الإدريسية بقرية الدير

5- ساحة الرحمن بقرية توماس

6- ساحة آل البيت بقرية الحليلة

7- ساحة مركز الشباب بقرية زرنيخ

8- ساحة المدينة المنورة بقرية الحلة

9- ساحة مركز شباب السلام بندر إسنا

10- ساحة المدرسة الابتدائية بقرية القضا

11- ساحة السنترال القديم ببندر إسنا

إدارة أوقاف حاجر كومير بمركز ومدينة إسنا

ساحة السيدة زينب بقرية حاجر كومير بإسنا

مركز ومدينة الزينية

1- ساحة مركز شباب المدامود بقرية المدامود

2- ساحة على عبد الحليم بقرية الزينية بحري

3- ساحة مسطح طيبة بمدينة طيبة

4- ساحة الهرامشة بقرية الجزيرة بالزينية بحري

5- ساحة مجلس المدينة بالزينية قبلي

6- ساحة العلوية بالزينية بحري

مركز ومدينة الطود

1- ساحة مركز شباب نجع الوحدة

2- ساحة نجع الدار بالطود غرب

3- ساحة ملعب نجع المهيدات بالطود

4- ساحة الجمعية الزراعية بنجع علوان

5- ساحة نجع خميس بالطود

6- ساحة ملعب أبو حروقة بالطود

7- ساحة مجلس الطود بالحسينات

8- ساحة منشية النوبة بالطود

9- ساحة أولاد حسن بالمريس

مركز ومدينة القرنة

1- ساحة مركز شباب الأقالتة

2- ساحة مركز شباب البعيرات

3- ساحة نجع الطارف بالقرنة

4- ساحة حاجر الضبعية بالضبعية

5- ساحة الشيخ عمران بقامولا

6- ساحة الشيخ العزب بقامولا

7- ساحة الشيخ عامر بقامولا

8- ساحة الشيخ محمد الزمامي بقامولا

ساحات صلاة العيد في مركز ومدينة أرمنت

1- ساحة السوق بأرمنت الحيط

2- ساحة مجلس المدينة بأرمنت الوابورات

3- ساحة مركز شباب الرياينة

4- ساحة جبانة المسلمين بالرياينة

5- ساحة كوبرى الرزيقات بحري

6- ساحة كوبرى الحاجر - الترعة المغطاة - بالمحاميد بحري

7- ساحة مركز شباب المحاميد قبلي

8- ساحة مركز شباب البحر بالمحاميد قبلي

إدارة أوقاف النمسا بإسنا

1- ساحة السيدة زينب بالمساوية بالنمسا

2- ساحة العضايمة بالعضايمة بالنمسا

3- ساحة السريب بنجع السريب بالنمسا

4- ساحة الحاج نوبي بحاجر العضايمة بالنمسا

مدينة الأقصر

1- ساحة سيدي أبو الحجاج

2- ساحة المنشاة بالمنشاة

3- ساحة نجع الطويل بالكرنك

مركز ومدينة البياضية

1- ساحة الساحة الرضوانية بالبغدادي

إدارة أوقاف أصفون بإسنا

1- ساحة العتيق بالشيخ أحود بأصفون

2- ساحة بلال بن رباح بوابورات المطاعنة بأصفون.

وأكدت مديرية أوقاف الأقصر، أنّها تواصل الاستعدادات لتجهيز أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك 2023 بالمحافظة.