البالون الطائر يحلق في سماء الأقصر مجددا بعد توقف يومين

استأنفت رحلات البالون الطائر بالأقصر، صباح اليوم الأحد، نشاطها مرة أخرى، بعد قرار مدير أرض الملاح عمرو عاطف مدير عام أرض إقلاع البالون بمحافظة الأقصر، الخميس الماضي، إيقاف طيران البالون لعدم توافر عناصر السلامة الجوية، وعدم وجود محطة لاسلكي أو أجهزة تحقيق اتصال لاسلكي صالحة فنيًا، وذلك لتحقيق اتصال وتتبع البالونات أثناء الطيران.

تنفيذ إجراءات الإصلاحات الفنية

وقال أحمد الطيب، ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، إن رحلات البالون الطائر عادت إلى نشاطها اليوم الأحد بعد تنفيذ إجراءات الإصلاحات الفنية، بتحليق 22 رحلة بالون تقل على متنها حوالي 500 سائح من مختلف الجنسيات، وسط تحسن تدريجي للظروف الجوية.

توفير أكثر من 2000 فرصة عمل لأبناء المحافظة

وأشار إلى أن البالون الطائر بالأقصر يعتبر من أهم الأنشطة السياحية التي تتفرد بها محافظة الأقصر على مستوى الجمهورية، إذ يوفر أكثر من 2000 فرصة عمل لأبناء المحافظة، يعملون في 17 شركة بالون ما بين طيارين ومهندسين ومندوبين وعمال وسائقين وغيرهم، كما يحتل البالون الطائر بالأقصر المركز الثالث عالميا.

مصنف ضمن سياحة المغامرات

وتابع: «البالون الطائر مصنف ضمن سياحة المغامرات، إذ يحلق وفق اتجاهات وطبقات الرياح المختلفة، ففي كل مرة يهبط في موقع مختلف حسب اتجاهات الرياح، لكن موقع الإقلاع ثابت وهو أمام معبد حتشبسوت، وتستغرق الرحلة الواحدة حوالي 35 دقيقة».