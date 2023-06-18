غدا أول ذي الحجة 2023 في السعودية .. اعرف موعد عيد الأضحى بالمملكة

كشفت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عن موعد أول ذي الحجة 2023 بالسعودية، وذلك بعد تحري رؤية الهلال في جميع أنحاء ومناطق المملكة، وذلك بعد صلاة المغرب.

وفيما يلي، تعرض «الوطن» موعد أول ذي الحجة 2023 بالسعودية وموعد عيد الأضحى، والصلاة ووقفة يوم عرفات والتي جاءت على النحو التالي:

أول ذي الحجة 2023 بالسعودية

وأفادت المحكمة العليا بالسعودية أن غدا الاثنين هو غرة شهر ذي الحجة، حسب تقويم أم القرى الموافق 19 من شهر يونيو 2023م.

مما يعني أن يوم وقفة عرفة سيوفق الثلاثاء 27 يونيو الجاري، وعيد الأضحى في السعودية يوم الأربعاء 28 يونيو، والذي يستمر لمدة 4 أيام حتى يوم السبت الموافق 1 يوليو.

موعد صلاة العيد 2023 في السعودية

وبحسب المعلن فإن موعد صلاة العيد 2023 في السعودية بالمدن المختلفة سيكون كالتالي:

مكة المكرمة 06:09 صباحًا.

المدينة المنورة 06:07 صباحًا.

جدة 06:11 صباحًا.

الرياض 05:46 صباحًا.

تبوك 06:20 صباحًا

جازان 05:59 صباحًا.

بريدة 05:48 صباحًا

نجران 05:56 صباحًا.

أبها 06:02 صباحًا.

سكاكا 05:58 صباحًا.

حائل 05:55 صباحًا.

بيشة 05:59 صباحًا.

موعد إجازة عيد الأضحى 1444 في السعودية

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، موعد إجازة عيد الأضحى 1444 في للعاملين بالمملكة بداية من يوم الجمعة الموافق 25 يونيو 2023، وتنتهي يوم 3 يوليو 2023، وذلك للعاملين للقطاعين الخاص والحكوم